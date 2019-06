Casino online: come riconoscere quelli legali

Condividi

























Da quasi un decennio i casinò online sono completamente legali in Italia. Si tratta di un business da cifre record, un’industria che continua a registrare risultati positivi. La crescita dei casino online e dei siti per poker, scommesse sportive e lotterie cresce in modo costante di anno in anno. Sempre più giocatori e appassionati lasciano da parte le sale slot, ricevitorie e casino terrestri per giocare online.

I motivi del successo dei casino online sono molteplici, secondo gli esperti del sito casinoonline.srl, il motivo di tale crescita è dovuto alla diffusione capillare di internet e al fatto che sempre più utenti si fidano di usare metodi di pagamento sicuri online. In più la diffusione di connessioni veloci e di smartphone sempre più avanzati permette un’esperienza di altissima qualità anche da smartphone.

Di fronte ad un mercato così florido, sono sempre di più gli operatori che offrono ai giocatori bonus e promozioni e un’offerta di giochi molto ampia. Tuttavia è bene che tutti i giocatori sappiano riconoscere un casino online sicuro a prima vista, perché su internet si può ancora accedere a casino online esteri illegali. Giocare con questi ultimi è sconsigliato (oltre che illegale) perché questi siti di casino non offrono le stesse garanzie dei siti con licenza. I depositi del giocatore potrebbero sparire da un momento all’altro, o le vincite non pagate.

Come riconoscere allora un sito di casino legale? Ci sono alcuni metodi molto semplici per riconoscere questo tipo di siti. Prima di tutto, i casino online italiani legali hanno una licenza AAMS ed espongono i loghi dell’ente regolatore su tutte le pagine, accompagnato da numero di licenza. I link sono esposti per legge nella parte alta della pagina, un giocatore accorto li può vedere subito. In più i casino online legali hanno anche delle risorse dedicate al gioco sicuro, come loghi che ricordano al giocatore di giocare in modo responsabile e link ai servizi di assistenza.

Se ancora si avessero dubbi sulla legalità di un sito di casino italiano, si può consultare il sito di AAMS. Qui, oltre alle percentuali di vincita dei singoli casino (e di ogni singolo gioco) si trova anche una lista completa di tutti gli operatori con regolare licenza per operare in Italia.

Giocare con un casino legale è molto importante perché permette ai giocatori di divertirsi in un ambiente completamente trasparente e legale. I giochi e i casino sono monitorati di AAMS, che garantisce a tutti i giocatori il massimo del rispetto dei loro dati e della loro privacy. In più, giocando con un casino online legale si giocano soldi veri in massima sicurezza, in un ambiente che favorisce il gioco responsabile.