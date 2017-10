Eventi sportivi e appuntamenti da non perdere in una stagione frenetica

Condividi

























Con i campionati di calcio iniziati e ormai a pieno regime, il grande sport torna a far parlare di sé, con una stagione ricca di eventi e di appuntamenti da non perdere. Sempre per rimanere in ambito calcistico, restano ancora da disputarsi incontri validi per la qualificazione ai mondiali di Russia 2018, un appuntamento che la Nazionale di Ventura non deve proprio lasciarsi sfuggire. Non solo, visto che già i campionati esteri stanno regalando molte emozioni e sorprese, così come le coppe, Champions League su tutte. Il prossimo turno vedrà infatti le italiane impegnate in scontri difficili. Il Napoli in trasferta affronterà il Manchester City, mentre la Roma dovrà vedersela contro il Chelsea. La Juventus invece gioca in casa con lo Sporting Lisbona. Questo solo per rimanere nell’elemento delle formazioni italiane, visto che quest’anno seguendo la formula dello scorso anno abbiamo gironi già molto competitivi con squadre che non perdono un colpo, e questo si riferisce non solo a Real Madrid o Barcellona.

Da seguire anche la stagione di Europa League, con l’inedito trio composto da Milan, Lazio e Atalanta, formazioni che quest’anno rappresentano il calcio italiano. La stagione però sarà caratterizzata principalmente da un campionato dove si gioca praticamente sempre, per poi dare maggior spazio alle Nazionali che a partire da giugno dovranno disputare il mondiale in Russia. Proprio per questo motivo il campionato in Italia è iniziato in anticipo ed è ricco di turni infrasettimanali, come avevamo già potuto sperimentare nel corso della stagione 2015-2016, quando durante l’estate erano di scena gli Europei in Francia. A rendere speciale questa stagione, poi ci pensa l’attenzione mediatica che sta dedicando molto tempo ad ogni singolo incontro e a tutti quegli aspetti un tempo collaterali che rendono lo sport e il calcio più interessante e bello da seguire.

Nello specifico c’è molto da discutere sia per quanto riguarda l’introduzione del VAR, ovvero la moviola in campo, che ha già dalla sua detrattori e sostenitori. Stessa cosa per quanto riguarda il giro delle scommesse sportive. Il betting, come viene comunemente chiamato dagli appassionati, riscuote da qualche anno un enorme successo, in particolare dai mondiali in Brasile del 2014 e da lì a venire tutto quello che orbita attorno allo sport e in particolare al calcio desta molta curiosità. In questo modo con 888sport il sito di scommesse sportive possiamo seguire quasi 200 eventi quotidiani dove è possibile scommettere anche in diretta live, mentre l’evento si sta disputando. Ovviamente la maggior parte delle attenzioni sono rivolte verso i campionati di calcio, italiani e non e verso gli sport maggiormente seguiti come formula 1, tennis, basket, ciclismo e pallavolo.

Campionati esteri e internazionali sono sempre in cima agli appuntamenti che per gli appassionati sono motivo sufficiente per dedicare un po’ di tempo quotidianamente, visto che le scommesse già da qualche anno stanno riscuotendo un vasto successo, specialmente in Europa. Naturalmente i volumi di traffico che ruotano attorno al calcio sono più importanti rispetto a quelli di altri sport, soprattutto per quanto riguarda la serie A, i campionati esteri e la stagione di Champions League.