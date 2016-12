Lo Schiaffo » Home In evidenza / Laurea distanza: è possibile anche a Roma

Conseguire una laurea è il sogno di molti ragazzi ma, spesso, per un motivo o per l’altro la vita prende un’altra direzione, e quando si è ormai avviata una carriera lavorativa o si è fondata una nuova famiglia è spesso impossibile trovare il tempo per seguire un corso di studi così impegnativo, e si finisce spesso per desistere.

In effetti i corsi di laurea tradizionali richiedono solitamente la frequenza dei corsi, ed in generale dei tempi da rispettare spesso inconciliabili con altre attività; tuttavia la tecnologia viene oggi incontro a tutti coloro i quali necessitano di una certa flessibilità nel tempo da dedicare allo studio e, grazie alla formazione a distanza, chi ha il sogno di laurearsi può adesso realizzarlo anche se ha poco tempo a disposizione, a patto ovviamente di dedicare allo studio la giusta dose di impegno.

Chi desidera laurearsi ma non può garantire costanza nello studio, come ad esempio chi lavora, oppure le neo-mamme, può oggi raggiungere il proprio obbiettivo grazie alla fondazione di università telematiche che erogano corsi di laurea online che, pur garantendo lo stesso grado di preparazione delle università tradizionali, consentono di svolgere la maggior parte delle operazioni comodamente da casa, gestendo quindi in piena autonomia il tempo da dedicare allo studio a seconda delle proprie esigenze.

Le università telematiche sono sorte a partire dai primi anni del nuovo millennio e, da allora, gli atenei online si sono moltiplicati; l’Università Telematica Niccolò Cusano, fondata a Roma nel 2006 è probabilmente quella più conosciuta nella capitale; offre una formazione a 360 gradi, ed è attualmente articolata in sei diversi dipartimenti, le cui aree di interesse spaziano dalle materie scientifiche a quelle umanistiche. Un’altra università online è la UniPegaso fondata a Napoli che al momento può contare su 9 corsi di laurea e 89 master contando sia quelli di primo che di secondo livello.

Gli studenti iscritti ad un corso di laurea online possono decidere quando e dove seguire le lezioni: esse sono infatti disponibili in qualsiasi momento sul portale dell’università, e per accedervi basterà un collegamento ad internet; allo stesso modo, attraverso il Web, è possibile interagire con i professori ed i colleghi, nonché scaricare gli appunti relativi alle lezioni; dopo essersi opportunamente preparati, gli studenti possono sostenere gli esami scegliendo una data tra quelle proposte per gli appelli in base alle proprie esigenze.

Gli esami possono essere sostenuti in una delle sedi decentrate dell’università; queste sono dette ‘Learning Center’, e sono presenti in maniera capillare sull’intero territorio nazionale.

È quindi evidente che chiunque desideri conseguire una laurea online abbia la possibilità di farlo a prescindere da dove risieda, e senza mai spostarsi per più di qualche decina di chilometri dalla propria abitazione anche per sostenere gli esami.

Gli studenti residenti nei pressi della sede centrale dell’ateneo prescelto possono inoltre usufruire dei vantaggi di recarsi fisicamente a seguire alcune delle lezioni o parlare dal vivo con il professore desiderato.

Come abbiamo visto, ormai, grazie alle università telematiche le opportunità per laurearsi sono messe a disposizione anche di quelle persone che non hanno avuto l’opportunità di farlo seguendo il regolare timing degli anni accademici.

Monica Fabrizi