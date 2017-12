Condividi

























Paratissima 2017 – Superstition

La vetrina internazionale dei talenti emergenti

Torino, tra settembre e novembre diventa un vero e proprio paese dei balocchi soprattutto per chi è appassionato di musica, arti figurative e cinema.

Quest’anno Paratissima è stata dedicata al tema della superstizione e si è svolta nella prima

settimana di novembre alla Caserma La Marmora di via Asti 22.

L’area in stato di abbandono dal 2011 e tristemente nota come luogo di tortura di prigionieri politici antifascisti è adesso di proprietà di CDP Investimenti Sgr che ha avviato la valorizzazione ospitando varie manifestazioni.

La vetrina internazionale ha presentato 536 artisti emergenti all’interno di un contenitore articolato in 8 sezioni e 7 mostre curate da 12 allievi di N.I.C.E. ( New Independent Curatorial Experience), il corso per giovani curatori di Paratissima.

Gian Maria Ferlito

foto di Maria Grazia Pappalardo