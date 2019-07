Sicurezza giochi online, ecco come riconoscere le piattaforme affidabili

Condividi

























Negli ultimi anni, in virtù delle tantissime piattaforme di scommesse online e di casinò che si sono sviluppate, anche il fenomeno delle truffe è aumentato particolarmente, tanto da ritenere necessario l’intervento anche delle singole nazioni, che hanno istituito piani specifici per contrastare questi fenomeni di illegalità. Per questo motivo, è sempre bene per un giocatore tenere a mente molte indicazioni, per essere sicuro di non mettere a rischio il proprio denaro in nessun caso. Il gioco d’azzardo deve essere trattato come mero divertimento: per questo motivo, non bisogna mai rischiare che il proprio denaro finisca in mani sbagliate, che possono comprometterlo.

Bonus invitanti e casinò senza deposito: i metodi per fare truffa

I metodi più utilizzati per le truffe online su piattaforme poco affidabili sono, essenzialmente, due: bonus molto invitanti, realizzati dai siti che vogliono acquisire un bacino di utenza molto ampio, e casinò che non permettono i depositi monetari iniziali da parte dei giocatori, ma che poi rendono difficili i payout per gli stessi.

Le truffe non avvengono mai in modo diretto da parte delle piattaforme, per questo motivo è anche difficile intercettarli, ma attraverso cavilli particolari o procedure specifiche che rendono molto difficile la vincita dei giocatori.

Per quanto riguarda il primo caso, il metodo per truffare i giocatori e mettere a rischio il proprio denaro si basa sull’utilizzo, da parte di un sito, di quote particolari, di maggiorazioni di quota, di promozioni o di bonus cospicui che – in un primo momento – rendono il sito piuttosto appetibile. Ben presto, però, il giocatore si rende conto di essere cdi fonte a una truffa da parte del sito.

I payout, infatti, sono molto difficoltosi o, in alcune occasioni, addirittura impossibili da parte dei giocatori. Ad esempio, in un sito di scommesse online essi sono assicurati solo a costo di giocate specifiche, con quote molto alte o inserite all’interno di una scommessa multipla. Nel caso dei casinò, invece, le truffe si orientano su un numero specifiche di giocate da realizzare o di puntate da effettuare.

Se è vero che i siti senza bisogno di deposito monetario, pur concedendo dei bonus di benvenuto, esistono, è pur vero che non tutti i siti lo fanno in modo sicuro. Quei casinò che si professano come assolutamente gratuiti possono, in realtà, nascondere delle insidie: per questo motivo è bene analizzare al 100% quei casino online gratis che non prevedono versamenti pur di offrire bonus.

Come riconoscere una piattaforma affidabile

In generale, al di là delle indicazioni basiche che riguardano i metodi con cui, generalmente, si articolano le truffe delle piattaforme online, non si può non considerare il ruolo dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prima AAMS e adesso AMS.

In ogni caso, infatti, questo ente che fa direttamente capo all’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli, garantisce la sicurezza al 100% sia dei siti che dei luoghi fisici dove si tiene un esercizio commerciale.

Concedendo una determinata licenza, a costo di concessioni particolari e anche pecuniarie, l’AAMS assicura al 100% che un sito sia sicuro. Insomma, per riconoscere una piattaforma affidabile si può semplicemente osservare quel bollino, o quel logo, che reca ogni piattaforma.