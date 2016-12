Lo Schiaffo » Home Viaggi & Culture / Viaggiare nel 2016: ecco le possibili mete con budget 300 euro

Viaggiare nel 2016: ecco le possibili mete con budget 300 euro

Le festività natalizie non sono riuscite a placare la vostra fame di vacanze? Nessun problema. Il mondo, infatti, non si è certo fermato con la fine delle feste di Natale: l’Europa (e non solo) è sempre ricchissima di paesi pronti ad accogliervi facendovi divertire a prezzi estremamente concorrenziali. Vediamo insieme le mete migliori per le vostre vacanze da affrontare in questo nuovo 2016 con un budget inferiore ai 300 euro.

Romania

Probabilmente non si tratta della metà turistica più convenzionale del mondo ma, costando davvero una cifra irrisoria, rappresenta senza dubbio una delle possibilità più ghiotte per i turisti che vogliono spendere poco. E non dimenticate che in Romania potrete ammirare lo splendido Danubio: spendendo 179 euro in totale, potrete visitarla in compagnia del vostro lui o della vostra lei.

Polonia

Senza dubbio una delle mete turistiche più affascinanti dell’Europa Centrale: durante ogni mese dell’anno, infatti, è possibile visitare una serie sconfinata di musei ed opere d’arte, oltre ovviamente ai numerosi concerti che si tengono a Varsavia. Se è vostra intenzione andarci, sappiate che potrete trovare degli splendidi hotel a Varsavia soprattutto se prenotate su accorhotels.com sito che notoriamente racchiude hotel di un certo livello a buon prezzo.

Germania

Berlino è una delle capitali più belle d’Europa, oltre ad essere anche una delle più economiche per quanto riguarda le vacanze di inizio anno. Il consiglio è ovviamente quello di visitarla durante l’Oktoberfest, ma se volete risparmiare, potreste optare per un viaggio in queste settimane: volo e hotel, infatti, non superano i 275 euro. Per due persone.

Spagna

In assoluto la meta più low cost che riuscirete a trovare. La Spagna è ricca di città meravigliose e non per questo per forza costose: Barcellona, infatti, offre tantissime occasioni per risparmiare, senza sacrificare la vostra vacanza. Fra i quadri di Pablo Picasso e lo splendido mare andaluso, riuscirete sempre a trovare ciò che fa per voi. Al di sotto dei 250 euro, se siete in due.

Malta

Gli italiani sono un popolo mediterraneo, dunque quale meta migliore di Malta? Il suo clima somiglia molto al nostro, le spiagge sono meravigliose e bianchissime, l’acqua del mare uno specchio. Malta non ha davvero nulla da invidiare alle mete più esotiche, tra l’altro si fa notare per i suoi prezzi stracciati, che vi permetteranno sempre e comunque di fare la bella vita spendendo pochissimo. Compresi i ristoranti e i suoi famosissimi locali notturni. E se amate la cultura e l’architettura, ne rimarrete ugualmente entusiasti.

Macedonia

Scegliamo di chiudere così come abbiamo iniziato, ovvero con una località non particolarmente famosa e, forse per questo, ancor più affascinante delle altre: la Macedonia. Gli appassionati di arte rimarranno spiazzati dalle bellezze della capitale, Skopje.

Monica Fabrizi